حمدان بن محمد يشهد تخريج خبراء السياسات الحكومية

الشارقة 24 – وام:



أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن التطور الملموس في أوجه العمل الحكومي كافة الذي تشهده دولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تحتم علينا مواكبة ما يشهده العالم من تقدم بصياغة سياسات وممارسات ونظم ذات فاعلية وكفاءة والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، والاطلاع على الممارسات الفضلى والتجارب الناجحة وتكييفها بفعالية ومواءمتها لتوجهات الدولة لخدمة الأهداف المرجوة، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين والقاطنين وتوفير تجربة غنية للزوار هذا بالإضافة إلى المحافظة على تنافسية ومرتبة الدولة على الصعد كافة.



جاء ذلك، خلال حضور سموه الحفل الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لتخريج 77 موظفاً من منتسبي برنامج "خبير السياسات الحكومية" يمثلون 30 جهة في حكومة دبي، وذلك بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.



كما اطلع سموه، على النسخة المحدثة من "دليل السياسات الحكومية" وأداة تقييم أثر السياسات المبنية على بيانات علمية تراعي خصوصية واحتياجات مجتمع الإمارة عند إعداد وتنفيذ السياسات.



وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، "يرسخ دليل السياسات الحكومية نهج التميز إطاراً عاماً لعمل الحكومة في دبي، والارتقاء بالخدمات بأسلوب مبدع ومبتكر يكفل الحفاظ على استدامة الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية الإمارات وخطة دبي 2021 فشهدت السنين الماضية تطوراً لافتاً في منظومة العمل الحكومي ومخرجاتها ساهمت في تعزيز مكانة دبي على الخارطة العالمية كمدينة رائدة وطموحة وعالمية".