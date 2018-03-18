"زايد الإنسانية" تبدأ مهامها الإنسانية في زنجبار

الشارقة 24 – وام:



باشرت حملة زايد الإنسانية لعلاج الفقراء، مهامها في القرى الزنجبارية بإشراف أطباء إماراتيين وزنجباريين، بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني في الكوادر الطبية، وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية والوقائية للمرضى المعوزين تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية.



وأكدت سفيرة العمل الإنساني الدكتورة ريم عثمان، أن مبادرة زايد العطاء ومنذ انطلاقها حرصت على تبني مبادرات مبتكرة لإيجاد حلول واقعية لمشاكل صحية أو اجتماعية أو اقتصادية، من خلال تبنيها برامج شاملة للرعاية الصحية التطوعية والتي تتضمن برامج علاجية ووقائية وتدريبية، إضافة إلى التنظيم الدوري لملتقيات ومؤتمرات في الصحة المجتمعية لبناء القدرات للكوادر الطبية وتمكينها من خدمة المجتمعات.



من جهته قال جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات، إن حملة زايد الإنسانية لعلاج الفقراء استقطبت ما يزيد عن خمسين من الكوادر التطوعية التخصصية وتأهيلها وتمكينها من العمل الإنساني في الفريق الطبي التطوعي في محطته الحالية في القرى الزنجبارية وفق أفضل المعايير العالمية، واستحداث الشراكات لتبني المبادرات المبتكرة، والتي تساهم في إيجاد حلول واقعية لمشاكل إنسانية واقتصادية انسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان، وامتداد لجسور الخير والعطاء لأبناء زايد الخير الذين خطوه خطاه ونهجوه نهجه في مجالات العمل التطوعي والعطاء الإنساني.



وشكر الدكتور نوفل محمد ممثل وزارة الصحة الزنجبارية، دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على المبادرات الإنسانية التي تنفذها لإغاثة المنكوبين والمتضررين والمرضى المعوزين في شتى أنحاء العالم، مؤكداً أن الإمارات سباقة في مجال مساعدة المحتاجين ومد يد العون والمساعدة على مستوى العالم.