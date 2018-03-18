السيسي وعبد الله بن زايد يبحثان سبل تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:

استقبل عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في نادي الحرس الجمهوري بالقاهرة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى مصر العلاقات الثنائية والأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

كما بحث الجانبان، عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود مكافحة الإرهاب، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، للرئيس المصري تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لجمهورية مصر العربية مزيداً من التقدم والنماء.

وحمل الرئيس المصري سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

ورحب عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مؤكداً على العلاقات الثنائية والأخوية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وأهمية مواصلة العمل على تطويرها في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن اعتزاز دولة الإمارات بالعلاقات المتميزة مع جمهورية مصر العربية مؤكداً الحرص على تعزيز أطر التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشاد سموه بمستوى التنسيق والتشاور المكثف مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة وعلى رأسها الإرهاب.

حضر اللقاء، معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة عبد الله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.