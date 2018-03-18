الإمارات تشارك إيرلندا احتفالاتها باليوم الوطني

الشارقة 24 – وام:

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، إيرلندا احتفالاتها باليوم الوطني، حيث اكتست معالم وصروح إماراتية باللون الأخضر.

وزين اللون الأخضر، كلا من برج العرب وفندق ياس فيسوري واستاد سوق دبي الحرة للتنس ونادي خور دبي للجولف واليخوت، ضمن قائمة المعالم الشهيرة التي شملت 300 معلم وصرح ومتحف وبرج حول العالم، بما فيها دار أوبرا سيدني وعين لندن والكولوسيوم في روما.

وقال نايل جيبونز الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الأيرلندية إنه مع حلول العام التاسع على إطلاق مبادرة هيئة السياحة الأيرلندية لإضاءة أبرز المعالم العالمية باللون الأخضر، يسعدنا كثيراً انضمام المزيد من المدن والمعالم المشهورة عالمياً للمشاركة معنا في أجوائنا الاحتفالية في اليوم الوطني الأيرلندي.