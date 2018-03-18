محمد بن راشد يعتمد السياسة الوطنية للأسرة

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن "السياسة الوطنية للأسرة تنطلق من رؤية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعم الأول لاستقرار الأسرة في الإمارات.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم الأحد، في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقد اعتمد سموه، السياسة الوطنية للأسرة التي تتألف من مرتكزات رئيسية تتناول الزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، "السياسة الوطنية للأسرة تضم محاور تتعلق بالزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة وترسيخ الأبوة والأمومة الصحيحة"، مشدداً سموه على أن الأسرة الإماراتية صمام أمان وأولوية دائمة والمدرسة الأولى لأجيال المستقبل.

ووجه سموه، وزارة تنمية المجتمع الجهة المسؤولة عن السياسة ومبادراتها، للتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة لتنفيذ السياسة ومبادراتها خلال المرحلة المقبلة.

وتهدف السياسة الوطنية للأسرة، إلى توعية الأسرة الإماراتية بحقوقها وواجباتها لضمان مساهمتها في التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك من خلال بناء وتكوين أسر إماراتية مستقبلية قادرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية، ومواجهة ضغوطات الحياة وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الحياة الأسرية، بالإضافة إلى الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة متحملة لمسؤوليتها.

كما اعتمد سموه في جلسة مجلس الوزراء، مشروع إصدار قانون اتحادي لتنظيم مهنة الصيدلة ومنشآتها والمنتجات الطبية المتداولة في الدولة، مشيراً سموه إلى أن حماية مجتمعنا من المنتجات الطبية غير الموثوقة أصبحت مهمة أكثر تعقيداً وأكثر أهمية مع زوال الحدود في العالم الافتراضي الذي نعيشه.

كذلك اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إعادة تشكيل كل من مجلس علماء الإمارات والمجلس الاستشاري للغة العربية، لافتاً سموه إلى أن مجلس علماء الإمارات والمجلس الاستشاري للغة العربية يكملان بعضهما، ويرفدان مسيرتنا العلمية الحضارية، ويدعمان طموحات شعبنا في الوصول للمراكز الأولى علمياً وعالمياً.

كما ناقش المجلس، عدداً من القرارات والقوانين في الشأن الحكومي، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالجهات الاتحادية والمدرجة على جدول أعماله.

كذلك اعتمد المجلس وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية، والتي شملت التصديق على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الدولة وجمهورية طاجيكستان، واتفاقية تعاون ثقافي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية السنغال، إضافة إلى الموافقة على الانضمام إلى الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتحويل الأرباح وفقاً لقرارات مجموعة العشرين.