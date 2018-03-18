إطلاق الصف التاسع في المدارس الثانوية الفنية

الشارقة 24 – وام:

عقد سعادة الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، اليوم مؤتمراً صحافياً، أعلن فيه عن انطلاق "الصف التاسع" في المدارس الثانوية الفنية بجميع إمارات الدولة بدءاً من العام الدراسي 2018- 2019.

و أكد جاهزية المدارس الثانوية الفنية لاستقبال طلبة الصف التاسع في شهر سبتمبر من العام الدراسي القادم 2018- 2019.

وأوضح الحمادي خلال المؤتمر الصحافي، أنه بدءاً من العام الدراسي 2018- 2019 سيتم قبول الطلبة للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية من الصف التاسع، تماشياً مع القرارات الوزارية لتكون المرحلة الثانوية مكونة من أربع سنوات والذي من شأنه تمكين الطلبة من أعلى المعايير الدراسية والمهنية، من خلال دراسة برنامج متكامل وتخصصات فنية ومهنية في مجالات عدة كالصيانة الميكانيكية، والصيانة الكهربائية، وصيانة الطائرات، والإدارة المالية والمحاسبة، والخدمات اللوجستية وإدارة الإمداد، وإدارة المرافق، والعلوم الصحية، والإنتاج الإعلامي والإبداعي.

وفيما يتعلق بالتسجيل للصف التاسع، أوضح الحمادي أنه سيتم تزويد أولياء الأمور بمواقع التسجيل وشروط القبول مع تحديد أيام امتحانات القبول، وحث ¬¬أولياء الأمور على التسجيل المبكر لأبنائهم وبناتهم للعام الدراسي القادم.

وأشار إلى أن طلبة المدارس الثانوية الفنية يحصلون على شهادة ثانوية تعادل الثانوية العامة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم بالدولة، حيث يتم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التعليمية الحديثة لتدريس الطلبة.

وأضاف، أن الأولوية تمنح لخريجي المدارس الثانوية الفنية للالتحاق بالمعاهد الفنية الحكومية الرائدة داخل الدولة للحصول على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس، وأيضاً فرصة الالتحاق بالكليات والجامعات داخل وخارج الدولة، كما توفر المدارس للطلبة مكافآت مالية شهرية خلال فترة الدراسة وفرصًا للتدريب العملي داخل وخارج الدولة حسب البرنامج التخصصي.

وأكد مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، أن للتعليم المهني أهمية قصوى في النهوض بالمجتمع والارتقاء بمستوى القطاعات الصناعية وقدراتها، وبناء عليه تم تأسيس المدارس الثانوية الفنية في عام 2010، تزامناً مع خطة دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين الكوادر الوطنية الشابة بأعلى معايير الدراسة المهنية، وبدعم من القيادة الرشيدة تمتد أفرع المدرسة في جميع أنحاء الدولة وتعتبر المدرسة الأولى من نوعها في الدولة بحيث توفر بيئة تعليمية تركز على التعليم والتدريب الفني والمهني.

وتوقع أن يصل عدد الطلبة الملتحقين بالصف التاسع إلى أكثر من 2000 للعام الدراسي المقبل.