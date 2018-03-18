ولي عهد أم القيوين يطلق نظام "متابعة وقياس الأداء الحكومي"

الشارقة 24 – وام:

أعلنت حكومة أم القيوين اليوم الأحد، عن إطلاق نظام متابعة وقياس الأداء الحكومي، الذي ينسجم مع "رؤية 2021"، و"مئوية الإمارات 2071".

وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، أن مسيرة التطوير في إمارة أم القيوين مستمرة، وتستند إلى الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لقيادة دولة الإمارات التي تمكن المواطن من مهارات المستقبل في جميع المجالات.

وقال سموه، "حكومة أم القيوين تقدم عبر الخطط والبرامج التي تم اعتمادها والمبادرات المبتكرة التي يتم إطلاقها نموذجاً يحتذى في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فرق العمل على المستويين الاتحادي والمحلي لتحقيق أفضل النتائج، من خلال الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات التي تسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي والوصول إلى أعلى معدلات السعادة وجودة الحياة ".

وأكد سمو ولي عهد أم القيوين، أهمية مضاعفة الجهود والعمل كفريق واحد لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشدداً سموه على ثقته بقدرات الكوادر الوطنية المؤهلة لتحويل الرؤية إلى واقع وإلى مشاريع مبتكرة يلمس المواطن آثارها الإيجابية.

وتم اعتماد المؤشرات المتوافقة مع المؤشرات الوطنية لدولة الإمارات، كأساس لتطوير نظام متابعة الأداء الذكي في إطار مشروع تطوير منظومة العمل الحكومي في أم القيوين والذي يتم بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات وحكومة أم القيوين.

واشتمل النظام الجديد على مؤشرات تغطي رؤية أم القيوين الاستراتيجية، والتي تقوم على خمسة محاور رئيسية، هي سياحة جاذبة واقتصاد مستدام وبنية تحتية متميزة ومجتمع متلاحم وحكومة مبتكرة.

من جهته، قال سعادة حميد راشد حميد الشامسي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين إن اعتماد منظومة متكاملة من مؤشرات الأداء يسهم بشكل فاعل في قياس التطور والإنجاز في كل من محاور الرؤية، كما أنها تقدم تصوراً للخطوات المقبلة، وتمكننا من وضع تصور لآليات العمل والارتقاء بها في كل قطاع حتى تحقيق مستهدفات الرؤية الاستراتيجية.