"الموارد البشرية والتوطين" تبحث تعزيز التعاون مع الهند

الشارقة 24:

بحث وفد وزارة الموارد البشرية والتوطين مع نظيره في وزارة شؤون المغتربين في الهند سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مجال تشغيل واستقدام القوى العاملة وتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في مجال القوى العاملة واتفاقية التعاون الثنائي في مجال العمالة المساعد الملحقة في مذكرة التفاهم.

وقال الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، رئيس وفد الوزارة الذي زار الهند مؤخراً: "إن الزيارة تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير آفاق التعاون مع جمهورية الهند الصديقة التي تعتبر من أبرز الدول المرسلة للعمالة، وذلك بما يسهم في مواصلة الحوار المسؤول والتنسيق بين البلدين لضبط وتنظيم دورة العمل التعاقدي المؤقت في كافة مراحلها.

وأشار النعيمي إلى أن الاجتماعات التي عقدت بين الجانبين أكدت الحرص على استكمال اجراءات مشروع الربط الإلكتروني بين نظامي الوزارتين لتنظيم استقدام العمالة التعاقدية من جمهورية الهند إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين التي أكدت على تقديم طلبات الاستقدام عبر بوابة النظام الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتوطين".

وقال النعيمي: "إنه تمت مناقشة خفض تكاليف استقدام عمال الخدمة المساعدة وتفعيل التعاون بين مراكز تدبير التي من المقرر أن يتم افتتاحها قريباً ووكالات التوظيف الحكومية بجمهورية الهند لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة في الدولة".

وأوضح النعيمي أن وفد الوزارة بحث مع المعنيين في وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال خلال زيارته إلى الهند سبل الشراكة في مجالات تنمية مهارات وتدريب وتأهيل العمالة الهندية في الدولة والاعتراف بمؤهلاتها إضافة إلى بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في هذه المجالات.

كما بحث وفد وزارة الموارد البشرية والتوطين التعاون مع اتحاد غرف التجارة الهندية بما يسهم في تأهيل العمالة الهندية واستقطاب العمالة المدربة للعمل في الدولة.