ضاحي خلفان: 97.8% نسبة شعور أفراد المجتمع بالأمان في الإمارات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24" أن نسبة شعور الأفراد في الدولة بالأمان وصل إلى 97.8%، وهذا يعد فخراً لنا كرجال شرطة.

وقال الفريق ضاحي خلفان: "كلي تأكيد من بأن رجال الأمن يبذلون مجهودات ممتازة في هذا الصدد"، مضيفاً: "نحن مسؤولين أن نوفر الأمن لأفراد المجتمع، ونسأل الله تعالى أن تكون أرقامنا القادمة أفضل.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ملتقى حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، تحت شعار "جهود وحماية" وبرعاية كريمة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتنظيم من إدارة حقوق الإنسان بالوزارة في فندق إنتركونتيننتال "فستيفال سيتي" بدبي.

وشارك في الملتقى ممثلون عن الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والقيادات العامة للشرطة بالدولة.

ويهدف الملتقى إلى إبراز جهود وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية في هذا المجال على مستوى الدولة.

كما يهدف إلى طرح أفكار ومبادرات تسهم في تطوير الخطط الاستراتيجية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وتضافر الجهود الشرطية والأمنية على مستوى وزارة الداخلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بحقوق الإنسان.