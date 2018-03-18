عمار النعيمي يحضر أفراح الغفلي والشامسي والكتبي

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة محمد بن خليفة الغفلي مساء السبت، بمناسبة زفاف نجليه حمدان إلى كريمة ربيع سلطان الرزي الشامسي وعلي إلى كريمة سعيد بن مصبح بن غليطه الغفلي وعائلة سيف سعيد بن دلوان الكتبي بمناسبة زفاف نجله عبد الله إلى كريمة سلطان راشد سلطان الشامسي، وذلك في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمنطقة الحميدية في مدينة عجمان.

حضر حفل الاستقبال إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان.

كما حضر الحفل الشيخ سعيد بن راشد النعيمي إلى جانب الوجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية والمحلية والمدعوون وكبار المسؤولين.

وقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي التهاني لعائلة آل الغفلي وآل الشامسي وآل الكتبي بهذه المناسبة.

وأعرب أهل العرسان والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسموه على مشاركته لأفراحهم، مقدرين حرصه على الالتقاء والتواصل مع أفراح المواطنين داعين له بدوام الصحة وطول العمر.

وقدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج الشعبية وعروضاً فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي.