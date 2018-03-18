"الهوية والجنسية" تفتتح مركزاً في مجمع نادي الجزيرة

الشارقة 24:

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة عن افتتاح مركزها الرئيسي الجديد في مجمع نادي الجزيرة الرياضي الواقع في شارع سلطان بن زايد الأول "المرور"، والذي سيقدّم خدماته لمتعاملي الهيئة من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء من الأحد إلى الخميس، فيما تم إغلاق مركز الوحدة التابع لها في مدينة أبوظبي بشكل نهائي اعتباراً من الأحد.

كما أعلنت الهيئة عن تمديد ساعات العمل في مركز مدينة خليفة لسعادة المتعاملين الواقع ضمن حرم مبنى إدارتها الرئيسية في مدينة خليفة بأبوظبي لتصبح من الساعة 7 صباحاً وحتى 5 مساء بدلاً من 7:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً.

وأوضحت الهيئة أنّ مركز الجزيرة الجديد يضمّ 19 محطة خدمة خصصت منها 13 للرجال و6 محطات لخدمة السيدات، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1520 متعاملاً في اليوم، وأنّ المركز يقدّم للمتعاملين كافّة الخدمات التي توفّرها الهيئة في مجال "الهويّة"، بما في ذلك التسجيل وإصدار بطاقة الهوية وتجديدها واستبدالها وبنظامي الخدمة العادية، والخدمة الفورية "الطباعة اللامركزية"، وخدمة تحديث البيانات.

وأشارت إلى أنها حرصت في تصميم المركز الجديد على توفير الخدمات ذات القيمة المضافة وفقاً لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميّزة وبرنامج 7 نجوم والتي تشمل المصلى والإنترنت اللاسلكي المجاني "واي فاي"، وقاعات الانتظار المريحة في حين تتوفر في المنطقة المحيطة بالمركز مواقف سيارات واسعة، الأمر الذي يضمن توفير أقصى درجات الراحة للمتعاملين وتحقيق السعادة لهم إزاء تجربتهم مع الهيئة.

ولفتت الهيئة إلى أنّ بإمكان متعامليها وأفراد الجمهور الحصول على عناوين مراكز ومكاتب خدمة المتعاملين التابعة لها في مختلف أنحاء الدولة، وكذلك أرقام هواتفها وخاصية تحديد مواقعها الجغرافية عبر خدمة "خرائط غوغل"، من خلال موقعها الإلكتروني www.id.gov.ae عبر الرابط "مراكز الهيئة" على الصفحة الرئيسية للموقع.