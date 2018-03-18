سفير الدولة في الهند ينفذ زيارات لتقديم المساعدات الإنسانية

الشارقة 24 – وام:

قام سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند بتفقد الأماكن المخصصة لتنفيذ المساعدات الخيرية لعام زايد 2018، المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتحت إشراف السفارة.

وزار سعادته مسجد الحي الدبلوماسي في فسانت فيهار والمسجد الجامع في ساكيت، وذلك لتوزيع السلة الغذائية والملابس على الأرامل، وتوزيع الملابس والحقائب المدرسية والقرطاسيات على طلاب مدرستي المسجدين.

وخلال الزيارة التقى سعادة السفير مع القائمين على المسجدين والمدرستين وطلابهما الذين أشادوا بهذه المبادرة وبدور السفارة، وتقدموا بالشكر الجزيل لدولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي فيما استمع سعادته إلى تلاوة أحد الطلاب لآيات من القرآن الكريم.