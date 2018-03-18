وفد إعلامي إماراتي يزور مقر قناة "فرانس 24 العربي"

الشارقة 24 – وام:

زار وفد إعلامي إماراتي، السبت، مقر قناة "فرانس 24 العربي" في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار زيارته الحالية لفرنسا وتفقد أقسامها المختلفة وقنواتها التي تبث أخبارها وبرامجها بالفرنسية والعربية والإنجليزية.

ضم الوفد، سعادة محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ومحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين المدير التنفيذي للتحرير والنشر في "أبوظبي للإعلام" رئيس تحرير صحيفة" الاتحاد"، ورائد برقاوي رئيس تحرير تنفيذي صحيفة "الخليج"، ومنى بوسمرة رئيس تحرير صحيفة "البيان"، ومصطفى الزرعوني مدير تحرير "الخليج تايمز".

والتقى الوفد خلال الزيارة يوسف تسوري رئيس تحرير القناة وجرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الإعلامية والصحفية بين قناة "فرانس 24 العربي" ووسائل الإعلام الإماراتية بوجه عام وكيفية الاستفادة المتبادلة بمجالات التطوير المهني، وتبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بأفضل الممارسات والتوجهات الإعلامية.

واطلع الوفد على طبيعة العمل في القناة الفرنسية وكيفية تأهيل واختيار كادرها الوظيفي والأساليب الصحفية المستخدمة في مجال معالجتها للأخبار وتحريرها وتكنولوجيا البث بوصفها قناة دولية ذات رسالة، وشاهد أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الإعلام المرئي.