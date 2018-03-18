محمد بن زايد يبحث ورئيس وزراء الهند تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وام:





بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اتصال هاتفي، مع ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية، والتنسيق المتبادل والتشاور، في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان، إلى الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وتبادلا وجهات النظر حولها.