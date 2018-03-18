في اتصال هاتفي

محمد بن زايد يبحث ورئيس وزراء الهند تعزيز العلاقات

  • الأحد 18, مارس 2018 في 12:18 ص
  • صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
    صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
ناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اتصال هاتفي، مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة.
الشارقة 24 – وام:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اتصال هاتفي، مع ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة.
 
واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية، والتنسيق المتبادل والتشاور، في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
وتطرق الجانبان، إلى الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وتبادلا وجهات النظر حولها.