حاكم الفجيرة وولي عهده يشهدان أفراح النعيمي والقاسمي

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يوم السبت، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ صقر بن راشد بن حميد النعيمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ محمد، إلى كريمة الشيخ صقر بن راشد القاسمي.

وقدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وولي عهده، التهاني والتبريكات للشيخ صقر بن راشد بن حميد النعيمي، وللعريس الشيخ محمد بن صقر بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد القاسمي، وإلى أقارب العروسين، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاء، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الإمارات للضيافة في عجمان، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والشخصيات وجمع من المدعوين.