"الأولمبياد الخاص" و"الألعاب الإقليمية" ينعيان اللاعبة شيخة النقبي

الشارقة 24 – وام:

نعى "الأولمبياد الخاص الإماراتي"، والأولمبياد الخاص لدورة الألعاب الإقليمية "أبوظبي 2018"، المغفور لها شيخة النقبي لاعبة فريق الإمارات للأولمبياد الخاص، في رياضة البوتشي، التي توفيت صباح السبت، عن عمر يناهز 37 عاماً.

وعبر بيان مشترك أصدره "الأولمبياد الخاص الإماراتي"، و"الأولمبياد الخاص لدورة الألعاب الإقليمية"، عن خالص العزاء لعائلة الفقيدة، وأصدقائها وزملائها، في الفريق الإماراتي للأولمبياد الخاص، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، وأكد أن كل عضو في أسرة الأولمبياد الخاص في الإمارات، وفي جميع أنحاء العالم، يشعر بحزن عميق لهذه الخسارة.

وكان حفل افتتاح دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، الذي أقيم مساء السبت، في أبوظبي قد بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لروح الفقيدة وأسرتها.