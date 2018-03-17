هزاع بن زايد: الأولمبياد الخاص حدث عالمي يرسخ مكانة الإمارات

الشارقة 24 – وام:

تحت ‏رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت مساء السبت رسمياً، فعاليات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، وذلك بإقامة حفل افتتاحها بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

شهد حفل الافتتاح، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق ذوي الإعاقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخة شيخة العبد الله الخليفة الصباح الرئيس الفخري لنادي المعاقين الكويتي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، إن افتتاح الدورة التاسعة الإقليمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي، حدث عالمي يرسخ مكانة الإمارات في المجالين الرياضي والإنساني معاً، واعتبر أن استضافة الإمارات للحدث العالمي في 2019 "حلم عزيز رعاه ودعمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد منذ البداية حتى صار واقعاً في عام زايد"، وتوجه سموه بالتحية لذوي الإعاقة، قائلاً: "أنتم مصدر الإلهام والعزم وتخطي الصعاب وتجاوز المستحيل".

شاهد حفل الافتتاح، آلاف المتفرجين المحتشدين، واستمتعت به ملايين المتابعين، الذين حضروه مباشرة على قناة أبوظبي الرياضية.

وعكس حفل الافتتاح الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والقيم التي تؤمن بها في التسامح والتضامن والاحترام والتعايش.

وبدأت فقرات الحفل، بعزف النشيد الوطني ورفع العلم، تبعها عرض فيديو بعنوان "مرحباً بكم في مدينتنا"، ومن ثم توافد أكثر من ألف رياضي مشارك في الأولمبياد الخاص، من 31 دولة إلى داخل الملعب في استعراض موسيقي مذهل.

وعرض فيديو آخر، احتفالاً بالذكرى الخمسين للأولمبياد الخاص، وذلك قبل قيام تيموثي شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي بإلقاء كلمة الترحيب.

واستمع الحضور والمتابعون، لكلمتي كل من معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي، والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للأولمبياد الخاص الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

دخل بعد ذلك علم الأولمبياد الخاص إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مع إلقاء ممثلين عن المدربين واللاعبين القسم، ليعلن بعد ذلك رسمياً انطلاق فعاليات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2018، أعقب ذلك عرض فيديو تناول جولة الشعلة الأولمبية التي جرت في الأيام القليلة السابقة، مستعرضاً رحلة "شعلة الأمل" من مخيم بدوي في الصحراء، وتوجهها بعد ذلك إلى مواقع أبرز المعالم في الإمارة، ومن ضمنها جامع الشيخ زايد الكبير، وفندق قصر الإمارات، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومع اختتام عرض الفيديو، دخلت "شعلة الأمل" إلى أدنيك لإنارة شعلة الأولمبياد الخاص، والتي ستبقى مشتعلة طوال فترة إقامة دورة الألعاب.

وانطلق بعد ذلك عرض موسيقي أخير، يعلن نهاية حفل افتتاح دورة الألعاب مع مغادرة الرياضيين وعودتهم إلى مقار إقامتهم، من أجل الاستعداد للمشاركة في المنافسات.

ورحبت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع في كلمة لها، بالحضور وتحدثت عن دور القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في غرس بذرة التضامن والتآخي وعمل الخير في مختلف شرائح المجتمع .

ويشارك رياضيون من 31 دولة في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، والتي تمثل أكبر حدث رياضي، يقام قبل تنظيم دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019.

ويتنافس الرياضيون في 16 رياضة مختلفة، تقام في ثمانية مواقع مختلفة هي أدنيك، ومدينة زايد الرياضية، وحلبة مرسى ياس، وجامعة نيويورك أبوظبي، ونادي الضباط، ومبادلة أرينا، ونادي الجزيرة الرياضي، ونادي الفرسان.. والدخول إلى تلك المواقع متاح للجميع.

وتشكل الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص 2018، ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، جزءاً من رؤية الإمارات 2021 التي تدعم اندماج ذوي الإعاقة، في المجتمع، لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

كما تمثل دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، الحدث الرياضي الأكثر وحدة وتضامناً في تاريخ الأولمبياد الخاص والتي ستقدم تجربة شاملة ومتكاملة للرياضيين من ذوي الإعاقة.