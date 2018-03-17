حاكم عجمان يشهد أفراح النعيمي والقاسمي

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء السبت، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ صقر بن راشد بن حميد النعيمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ محمد، إلى كريمة الشيخ صقر بن راشد القاسمي، وذلك بقاعة الإمارات للضيافة، بمنطقة الجرف في مدينة عجمان.

حضر حفل الاستقبال، إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان.

كما حضر الحفل، الشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، وسعادة عبد الله أمين الشرفاء المستشار في ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين والمدعوين وأقارب وأهل العروسين.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، والشيوخ والحضور، التهاني والتبريكات إلى آل النعيمي وآل القاسمي والعروسين وذويهم، بهذه المناسبة، فيما قدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات المتنوعة.

وأعرب أهل العروسين والحضور، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان، وسموه ولي عهده والمهنئين على مشاركتهم أفراحهم، مقدرين لسموهما حرصهما على الالتقاء والتواصل مع أبنائهما وإخوانهما من المواطنين، داعين لهما بدوام الصحة وطول العمر.