محمد بن راشد: الإمارات أرض الخير والأصالة والضيافة

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، حفل ختام بطولة دبي الدولية للجواد العربي، الذي جرى مساء السبت، في مركز دبي التجاري العالمي.

وحضر حفل ختام الدورة الخامسة عشرة للبطولة، التي يبلغ إجمالي جوائزها المالية، نحو أربعة ملايين دولار، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وعدد من مسؤولي وعشاق الفروسية من العرب والأجانب.

وهنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفائزين بمسابقة الشوط الأخير من البطولة لجمال الخيول العربية، مؤكداً أهمية هذه البطولة السنوية التي تجمع نخبة من خيرة الأصايل العربية، من دولة الإمارات ومن مختلف الدول العربية والعالم، هنا على أرض الخير والأصالة والضيافة .

وتمنى سموه لجميع المشاركين في البطولة، التي أسدل عليها الستار، بعد ثلاثة أيام من المنافسة بين الخيول لاختيار الأجمل، عوداً محموداً إلى ديارهم، على أمل اللقاء مجدداً في بطولات قادمة.

من جهة ثانية، تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المعرض المصاحب للبطولة في نسخته الرابعة عشرة، واطلع على ما تعرضه الشركات والجهات المتخصصة في صناعة الفروسية، من مواد غذائية وعلاجية ومعدات وإكسسوارات وغيرها، من مستلزمات رياضة الفروسية، التي يقدمها ما يزيد عن ثمانين شركة وجهة محلية وعربية وأجنبية.