الإمارات واستونيا تبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

الشارقة 24 – وام:





بحث المجلس الوطني الاتحادي، وبرلمان جمهورية استونيا، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.

جاء ذلك، خلال لقاء سعادة محمد بن كردوس العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، في مقر المجلس بأبوظبي، ماركو ميهكيلسون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان جمهورية استونيا والوفد المرافق له.

وأكد سعادة العامري، أهمية تبادل الزيارات والتشاور، بين ممثلي المؤسسات البرلمانية، بهدف تبادل الخبرات والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين، في جميع المجالات، وخاصة المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

من جهته، أكد ميهكيلسون على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة الأولى له للمجلس الوطني الاتحادي، متمنياً أن تكون هناك زيارات قادمة للمجلس ولدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعاون في مختلف المجالات.