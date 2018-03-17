محمد بن راشد يشهد السباق الرئيسي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، السبت، السباق الرئيسي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة في دورته العاشرة والذي يقام في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم وينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد ال مكتوم، مختلف مراحل السباق الذي بلغت مسافته 120 كم ويعد أهم وأكبر سباقات المهرجان، وقد حظى بمشاركة دولية كبيرة بجانب أبطال ونجوم رياضة القدرة على المستوى المحلي من فرسان وفارسات الذين مثلوا أهم وأكبر الإسطبلات على المستويين المحلي والدولي.