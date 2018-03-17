قرقاش: السعودية تتجه للمستقبل وإيران تتمسك بالماضي

الشارقة 24:

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن المملكة العربية السعودية تتجه إلى المستقبل، وإلى التعبير عن آمال جديدة، بينما تتمسك إيران بالماضي.

وقال معاليه في تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الجمعة: "لا يفوت المتابع المنصف، إلا أن يلاحظ أن حيوية التوجه السعودي، يعبّر عن آمال وطموحات جيل جديد، ولغة المستقبل، وبالمقابل فلغة إيران وتكلّس سياساتها لغة مرتبطة بالماضي".

وتابع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، "شتّان بين رؤية سعودية إيجابية تدرك الحاجة للتعامل مع طموحات جيل شاب وتطلعه للتنمية والاستقرار، ورؤية إيرانية توسعية لا مساحة فيها للتنمية أو احتياجات الشباب وآمالهم".

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في تغريداته: "والطريف في الأمر أن منتقدي ومعارضي السعودية، يجدون أن ذخيرة هجومهم التقليدية، غدت غير صالحة للاستخدام أمام حيوية وتجديد ودور قيادي يفرض نفسه كل يوم، ومن الإمارات دعواتنا للسعودية بالنجاح والحصاد".