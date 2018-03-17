مستشفى الشيخة فاطمة يعالج آلاف الأطفال في السودان

الشارقة 24 – وام:

نجح الفريق الإماراتي السوداني الطبي التطوعي، في علاج آلاف الأطفال في مستشفى الشيخة فاطمة للمرأة والطفل الميداني، وذلك تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي، وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2018 عام زايد.

ويعمل المستشفى، في محطته الحالية في القرى السودانية، بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبرعاية من وداد بابكر حرم رئيس الجمهورية السودانية رئيسة مجلس إدارة منظمة سند الخيرية، في مبادرة هي الأولى من نوعها، بهدف تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية والجراحية للمرأة والطفل، بمبادرة إنسانية مشتركة من "زايد العطاء"، والاتحاد النسائي العام ومؤسسة سند الخيرية، وبشراكة استراتيجية مع جمعية دار البر، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية.

وأكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تحرص على دعم الأم والطفل، محلياً وعالمياً، وبالأخص في الجوانب الصحية ووفرت لهم الرعاية الصحية الشاملة.

من جانبها، ثمنت مشاعر الدولب وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية، دور دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الإنساني في السودان.

بدورها، أكدت العنود العجمي المدير التنفيذي لمركز الإمارات للتطوع، أن حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج المرأة والطفل، تأتي تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي.

وثمنت أمهات الأطفال الذين تلقوا العلاج في مستشفى الشيخة فاطمة للمرأة والطفل الميداني، في محطته الحالية في القرى السودانية، مبادرات "أم الإمارات " الإنسانية، التي ساهمت بشكل فعال في التخفيف من معاناتهم.