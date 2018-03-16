السفير المصري: إقبال كبير من الجالية على التصويت بالانتخابات الرئاسية

الشارقة 24 – وام:

أكد وائل السيد محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، شهدت إقبالاً كبيراً من أبناء الجالية المصرية في الإمارات، حيث توافدوا بكثافة على مقر السفارة المصرية في أبوظبي، والقنصلية العامة في دبي، وهو ما عكس الحس الوطني الكبير لديهم، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات، على الدعم الكبير الذي تم تقديمه، على مختلف الأصعدة، من أجل ضمان سلاسة العملية الانتخابية.

وقال في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات، إن إعداداً كبيرة من الناخبين توافدت منذ الصباح الباكر على السفارة المصرية والقنصلية العامة، للأدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن عملية التصويت تسير بشكل منظم.

وأضاف أن الناخبين المصريين حرصوا على اصطحاب أسرهم، حاملين الأعلام المصرية في مظهر وطني عبر عن إصرار الشعب المصري على استكمال طريقه نحو الأمن والاستقرار والبناء والازدهار.

وأكد ناخبون مصريون، أنه يتوجب على كل مصري ممارسة حقه الانتخابي وعدم التفريط فيه، وتوجهوا بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، على الدعم الكبير الذي تم تقديمه لتيسير العملية الانتخابية، أمام أبناء الجالية المصرية في الإمارات.