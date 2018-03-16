وفد إعلامي إماراتي يطلع على جهود الهلال في حضرموت

الشارقة 24 – وام:

اطلع وفد إعلامي إماراتي، عن قرب، على جانب من الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في حضرموت، عبر ذراعها الإنساني المتمثل في هيئة الهلال الأحمر.

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها الوفد، يوم الخميس، للمحافظة رافقهم خلالها مندوبو الهيئة.

وتجول الوفد في شوارع مدينة الشحر، قبل أن يزور عدداً من المنشآت والمرافق في المدينة، بينها مستشفى الشحر العام، حيث اطلع على مستوى الإنجاز، في قسم سوء التغذية التي تكفلت الهيئة بدعمه وتجهيزه، والذي تنفذه منظمة الصحة العالمية.

كما قام الوفد بزيارة ميدانية، تفقد خلالها سير العمليات في إنشاء منتزه شحير، مختتماً جولته في يومه الأول بزيارة مدرسة زغفة بمديرية الشحر.

ورحب المهندس أمين سعيد بارزيق مدير عام مديرية الشحر بالوفد الزائر، مثمناً عالياً الدور والإسهامات الكبيرة واللافتة، لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي، في دعم اليمن، وتنفيذ العديد من البرامج الاقتصادية والإنسانية.

من جانبه، أوضح حمد النيادي نائب رئيس فريق الهلال، أن الهيئة تعمل دائماً على تعزيز البنية التحتية في محافظة حضرموت وإصلاح ما دمره الحوثيون.

من ناحيتهم، أعرب أهالي مديرية الشحر، عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، على الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.