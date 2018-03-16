سفارة الدولة في كازاخستان تشارك في احتفال سنة أوزبكستان

الشارقة 24 – وام:

شارك عمار البريكي سكرتير ثالث بسفارة الدولة لدى كازاخستان، في حفل افتتاح سنة جمهورية أوزبكستان، في جمهورية كازاخستان.

حضر الحفل، كل من نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، وشوكت ميرز يوييف رئيس جمهورية أوزبكستان، وعدد من الرؤساء والوزراء والدبلوماسيين المشاركين في قمة رؤساء دول آسيا الوسطى، التي عقدت في العاصمة الكازاخية أستانا مؤخراً.

وجرى خلال الحفل، تنظيم مراسم تقليد رئيس كازاخستان، نظيره الأوزبكي، وسام الصداقة، من الدرجة الأولى، على مساهمته الفاعلة، في دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين .

كما تضمن الحفل، عروضاً موسيقية وثقافية، أدتها الفرق الأوزبكية والكازاخية للفنون التقليدية في البلدين.