وزيرة الثقافة الفرنسية تدعو لتوسيع الشراكة مع الإمارات

الشارقة 24 – وام:

قالت فرانسواز نايسين وزيرة الثقافة الفرنسية، إن بلادها ودولة الإمارات العربية المتحدة، قررتا توسيع الشراكة الثقافية الكبيرة، التي تجمعهما، من خلال مشاريع تعاون جديدة، تشمل مجالات ثقافية أخرى، تهم شعبي البلدين.

وأوضحت الوزيرة الفرنسية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، أن توسيع هذه الشراكة يأتي مدفوعاً بالنجاح الكبير لمشروع متحف اللوفر أبوظبي، وأضافت أن لقاءها معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، يوم الجمعة، تناول ملفات التعاون القائم بين البلدين وعلى رأسها متحف اللوفر أبوظبي، الذي أكدت أنه سيظل حدثاً استثنائياً في علاقات فرنسا والإمارات، موضحة أنه تم الاتفاق على توسيع الشراكة بين البلدين، لتشمل مجالات أخرى ثقافية، بينها السينما والموسيقى.

وقالت "كما تناولت المباحثات أيضاً معهد العالم العربي، وجناح الإمارات في معرض باريس الدولي للكتاب"، منوهة إلى أن إمارة الشارقة تحمل هذا العام لقب مدينة مميزة ضيفة على المعرض، معبرة عن سعادتها بهذا الثراء الذي يطبع المشهد الثقافي في علاقات البلدين.