سعيد بن طحنون يشهد ختام معرض المرأة القيادية

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، ختام "معرض المرأة القيادية"، الذي أقيم في بلدية العين، على هامش المنتدى العالمي للمرأة القيادية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأشاد معالي الشيخ سعيد بن طحنون، بالمشاركة الفاعلة والمميزة من المؤسسات الإماراتية، وجميع المشاركين في المعرض، الذي يجسد قيم الاهتمام بالمرأة ودورها الفاعل في المجتمع، بما يحقق الأهداف المرجوة، خصوصاً أن المرأة الإماراتية تبوأت المناصب القيادية، لتشارك مع شقيقها الرجل، في مسيرة البناء والتنمية والتطور، وتعكس الصورة المشرفة لدورها الحضاري في المجتمع.