الكعبي تبحث مع نظيرتها الفرنسية سبل تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:

التقت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في باريس اليوم الجمعة، نظيرتها الفرنسية، على هامش افتتاح جناح الإمارات في معرض باريس الدولي للكتاب.

وبحث الجانبان، إمكانية توسيع الشراكة الثقافية التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا لتشمل السينما والموسيقى وغيرها من المجالات، إضافة إلى آفاق التعاون الثقافي بين البلدين في أكثر من اتجاه.

وشددت معالي نورة الكعبي، على متانة العلاقات الفرنسية الإماراتية في جميع المجالات، مؤكدة أهمية دور الثقافة في تعزيز هذه العلاقة تاريخياً وحاضراً ومستقبلاً.

واستعرضت الكعبي ونظيرتها الفرنسية المشاركة الإماراتية الكبيرة في معرض باريس الدولي للكتاب في ظل اختيار الشارقة ضيفاً مميزاً بالتزامن مع اختيارها عاصمة عالمية للثقافة بعد كوناكري وأثينا.

وجددت الكعبي، تقدير واعتزاز دولة الإمارات قيادة وشعباً بمستوى التعاون القائم بين البلدين خاصة في المجال الثقافي ما تمخض عنه ميلاد متحف اللوفر أبوظبي وإطلاق عام للحوار الثقافي بين البلدين.

من جانبها، أعربت فرانسواز نايسين وزيرة الثقافة الفرنسية، عن تقديرها للمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، مؤكدة أن كلا البلدين عازمان على توسيع هذا التعاون في كل الاتجاهات خاصة في المجال الثقافي.