"تنمية المجتمع" تطلق معرض الأسر المنتجة

الشارقة 24 – وام:

دشنت وزارة تنمية المجتمع، بمناسبة اليوم العربي للأسر المنتجة، معرض الأسر المنتجة بمشاركة 25 أسرة إماراتية ويستمر لمدة 3 أيام.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الأسر الإماراتية المنتجة على تعزيز دورها في تحقيق استقرارها الاقتصادي، من خلال إيجاد مصادر دخل بديلة واستغلال طاقاتها ومواهبها في الإنتاج والعمل احتفاء باليوم العربي للأسر المنتجة.

وقالت حصة بنت عيسى بوحميد معالي وزيرة تنمية المجتمع إن المعرض يشكل إضافة نوعية إلى المبادرات والفعاليات التي تنظمها الوزارة من أجل دعم الأسر الإماراتية المنتجة، مشيرة إلى أن مشروع الصنعة الذي استقطب 2000 أسرة إماراتية منتجة يعد من المشاريع الداعمة التي تستكمل جهودنا في الوزارة لتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات بين الأسر الإماراتية، وتشجيعها على الإنتاج والعمل لتحقيق الأمان الاقتصادي لها في المستقبل، ومن أجل تعزيز دورها كعنصر فاعل في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأضافت معاليها، أن التجاوب الكبير من الأسر الإماراتية عامل أساسي في ضمان نجاح هذه المبادرة، ويعكس مستوى الوعي الذي تتمتع به بالنسبة لدورها المساهم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، مشيرة إلى أن هذا المعرض الذي نحتفي من خلاله باليوم العربي للأسر المنتجة يقدم نموذجاً عن الجهود المبذولة في دولة الإمارات لتعزيز الشراكة بين القيادة والمجتمع من أجل ترسيخ قيم التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي وتحويلها إلى واقع ملموس ومشاريع ناجحة.