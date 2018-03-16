مفتي لبنان يثمن مواقف الإمارات والسعودية تجاه بلاده

الشارقة 24 – وام:

أشاد الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تجاه بلاده، ودعمهما المستمر لمؤسساته ليبقى بلداً عربياً مستقلاً ومتعاوناً مع أشقائه العرب.

وثمن كافة الجهود التي تعزز استقرار وأمن لبنان وأمنه، لاسيما تلك التي تدعم الدولة ومؤسساتها الشرعية وعلى وجه الخصوص القطاع الاقتصادي.

جاء ذلك، خلال استقباله في دار الفتوى سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، ووليد البخاري القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية بحضور معين المرعبي وزير الدولة لشؤون النازحين اللبناني، حيث تم بحث عدد من القضايا العربية والإسلامية.

كما ثمن المفتي خلال اللقاء، مشاركة الامارات والسعودية في مؤتمر "روما 2" المخصص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، معتبراً ذلك تأكيداً على الاحتضان المستمر للبنان خاصة في ظل الظروف التي يمر بها.