ميثاء الشامسي تؤكد التزام الإمارات بدعم "الأونروا"

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، مجدداً تأييد دولة الإمارات للمجهودات التي تقوم بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حماية حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت معاليها في كلمة القتها في المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم وكالة "الأونروا" أمس الخميس في روما، إن دولة الامارات تثمن هذه الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وكذلك تأييدها لتوجه "الأونروا" في أهمية حشد الجهود الجماعية الذي يعتبر تحقيقا لما تحتاجه الاستجابة لهذا الصراع.

وتقدمت الشامسي بالشكر إلى وزراء الخارجية كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية ومملكة السويد على استضافة هذا الحدث، بالإضافة إلى العاملين في وكالة الأونروا على جهودها الحثيثة في تلك المنطقة التي تتمتع بأهمية ومكانة عظمى.

وأشارت في كلمتها إلى دعم دولة الإمارات المستمر للشعب الفلسطيني الشقيق عبر تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، وقالت إن دولة الإمارات تأمل في رؤية تقدم عاجل وسريع لضمان حق الفلسطينيين في دولة مستقلة وهو ما سيكون له أثر إيجابي على العديد من الأصعدة والتحديات في المنطقة.

يذكر أن المؤتمر نجح في الحصول على تعهدات مالية بحوالي 100 مليون دولار، علماً بأن القيمة الإجمالية للاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين تبلغ 446 مليون دولار أميركي.