سفير الدولة: فخورون باختيار الإمارات ضيف شرف "الرياض للكتاب"

الشارقة 24 – وام:

شدد سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، على أن اختيار الإمارات لتكون ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام فخر كبير لدولة الإمارات، ومصدر اعتزاز يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخصوصا في المجال الثقافي.

ورفع الشيخ شخبوط خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمنح دولة الإمارات الفرصة بالمشاركة كضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يمثل منصة ثقافية وفكرية رائدة في المنطقة، حيث يتوج هذا المعرض جهود المملكة في التواصل الثقافي مع العالم الإسلامي والعربي، ويؤكد دورها في الاهتمام بالثقافة والمثقفين والمفكرين والمبدعين.

وقال الشيخ شخبوط في تصريح صحافي، "نحن في غاية السعادة والفخر للمشاركة في هذا المحفل الثقافي المهم، واستضافة الإمارات ضيف شرق المعرض يؤكد عمق العلاقات والمحبة بين قيادات وشعبي البلدين".

وأضاف أن معرض الرياض الدولي للكتاب يعد منصة رائدة لتثقيف وتعليم أطياف المجتمع كافة وهذا يدل على اهتمام المملكة بتحفيز الشباب على القراءة والتعلم حتى يكونوا جيلاً واعداً ومثقفاً، مثنياً على اختيار عنوان الدورة الحالية للمعرض "الكتاب.. مستقبل التحول".