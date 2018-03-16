الإمارات تجدد التزامها بدعم دور "لجنة وضع المرأة"

الشارقة 24 – وام:



جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمواصلة دعم الدور الذي تقوم به لجنة وضع المرأة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى العالم بما في ذلك تعزيز الشراكة معها والمساهمة في تنفيذ استراتيجياتها وبلوغ أهدافها.



جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به سعادة سناء محمد سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع أمام المناقشة العامة للدورة الـ 62 للجنة وضع المرأة المنعقدة حاليا في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك وتستمر حتى 23 مارس الجاري.



ونوهت سناء سهيل إلى أهمية الموضوع ذو الأولوية الذي اختارته اللجنة لمناقشات دورتها لهذا العام والمتمثل "بالتحديات والفرص في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات" وذلك لأنه يأتي في وقت لا زالت فيه النساء الريفيات على مستوى العالم أقل حظاً من الرجال الريفيين والنساء في المناطق الحضرية معربة عن تطلع الدولة إلى مناقشة التحديات وتبادل الممارسات والسياسات في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات بشكل عام وتمكين النساء والفتيات الريفيات بشكل خاص بهدف التوصل إلى حلول عادلة وملموسة وبما يتوافق مع التزامات الدول في تنفيذ إعلان وخطة عمل بيجين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



كما استعرضت وكيلة وزارة تنمية المجتمع الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لتحقيق المزيد من الارتقاء بدور المرأة وذلك من منطلق إيمانها بدورها الرئيسي في عملية التنمية الوطنية مشيرة إلى أن الدولة تحرص على تحسين وضع المرأة وتقديم كل ما من شأنه أن يسهم في ضمان حماية حقوقها ودعم دورها في كافة جوانب المجتمع بما في ذلك إتحاذ كل الخطوات الكفيلة بالتعزيز والتحديث الدائم للسياسات والتشريعات الوطنية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.



ونوهت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021 توفر إطار عمل للجهات الحكومية لدعم نهوض المرأة ودمجها في جميع مجالات التنمية المستدامة.