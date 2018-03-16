"الهلال" يوقع اتفاقية لصيانة طريق "جلعة – بلحاف" بشبوة

الشارقة 24 – وام:



وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الخميس، اتفاقية تمويل مشروع صيانة طريق "جلعة – بالحاف" في محافظة شبوة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به دولة الإمارات لإعادة تأهيل البنى التحتية باليمن.



وأكد محمد سيف المهيري ممثل الهيئة في شبوة، أن الهيئة تسعى خلال "عام زايد" إلى تنفيذ مشاريع خدمية بمختلف المحافظات اليمنية وذلك بهدف عودة الحياة الطبيعية إليها ومساعدة الأشقاء على تجاوز ظروفهم المعيشية الصعبة التي فرضتها عليهم ميليشيات الحوثي.



وأشار إلى أهمية المشروع الذي من شأنه زيادة النشاط التجاري والاجتماعي بين كل القرى والمناطق التي يمر بها باعتباره خط حيوي.. الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في هذه المنطقة من ساحل شبوة.



ونوه إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار خطة عمل متكاملة لإعادة ترميم وصيانة وتأهيل عدد من المرافق الحيوية في شبوة ضمن عدة مراحل وفقاً لأولوية الاحتياجات المجتمعية لها.



وقال المهيري: إن المشاريع التنموية التي تقوم بها الإمارات في اليمن إضافة إلى المساعدات الإغاثية تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالشعب اليمني في هذا الظرف وتراعي الجانبين التنموي والإنساني إضافة إلى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين.



وفي هذا الإطار.. أشار إلى أن الإمارات بذلت جهوداً حثيثة "ولا تزال" في إعادة الإعمار بالمناطق المحررة مقدمة دعماً سخياً لمشاريع تأهيل قطاع البنية التحتية الأساسية ومنها قطاع الطرق.



من جهته.. أشار محمد علي يعقوب مدير مركز صيانة الطرق بالمؤسسة العامة للطرق والجسور، إلى أهمية المشروع ودوره في انسياب الحركة بين مختلف مناطق شبوة.. مشيداً بالجهود الإماراتية المبذولة في تنمية وتطوير البنية التحتية باليمن وشبوة على وجه الخصوص.