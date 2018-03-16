حصة بو حميد: يوم الطفل إضافة لرصيد الإمارات الحضاري

الشارقة 24 – وام:



أشادت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، باعتماد المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بـ "يوم الطفل الإماراتي".



وقالت معاليها، إن هذه المبادرة الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تعكس حرص القيادة الرشيدة على وضع الطفل وحقوقه، في سلم أولويات المجتمع وتكثيف الجهود لبناء جيل قادر على حمل راية التنمية المستدامة.



وقالت معاليها في تصريح بالمناسبة، إن يوم الطفل الإماراتي يعتبر إضافة لرصيد الإمارات الحضاري وإنجازاتها في دعم ورعاية الطفل، ليعيش في محيط مجتمعه بكل أمان وسعادة في ظل قوانين تحميه كبقية فئات المجتمع، وأضافت أن الأطفال في دولة الإمارات هم الأمل لمستقبل البلاد، والجيل الذي سيكمل مسيرة التنمية والازدهار والنهضة لتحقيق مئوية الإمارات 2071، وتكريس مكانتها كدولة حاضنة لأسعد شعب في العالم.



وتوجهت معاليها، بخاص الشكر والتقدير إلى "أم الإمارات"، على جهودها الحثيثة في دعم ورعاية الطفولة، معتبرة أن الاهتمام بالنمو المعرفي والصحي والتعليمي والعاطفي لأطفال الإمارات، وتمكينهم من إدراك حقوقهم، يساهم في بناء وتكوين شخصية مسؤولة قادرة على التمييز بين الصواب والخطأ.