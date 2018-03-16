الإمارات تشارك في مؤتمر دعم "أونروا "الوزاري

الشارقة 24 – وام:



شاركت دولة الإمارات، في المؤتمر الوزاري الاستثنائي، لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والذي أقيم بمقر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، التابعة للأمم المتحدة في روما، يوم الخميس، تحت عنوان "الحفاظ على الكرامة وتقاسم المسؤولية- تعبئة العمل الجماعي للأونروا".



ترأس وفد الدولة المشارك، معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، فيما ضم الوفد سعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية ممثل دائم للدولة في منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وسعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية.



ويتمثل الهدف الرئيسي للمؤتمر، في ضمان حلول تمويل مستدامة وقوية وطويلة الأجل للأونروا، للاستمرار في تنفيذ مهمتها الممنوحة، من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.



وافتتح المؤتمر، أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، ومارغو والستروم وزيرة الخارجية السويدية بصفتهم رؤساء للمؤتمر، بحضور أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، وفيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وبمشاركة ممثلي أكثر من 70 دولة ومنظمة ومؤسسة إنسانية.



يشار إلى أن المؤتمر نجح، في الحصول على تعهدات مالية بنحو 100 مليون دولار، علماً بأن القيمة الإجمالية للاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين تبلغ 446 مليون دولار.