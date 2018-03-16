هزاع ومنصور بن زايد يزوران "المغرب في أبوظبي"

الشارقة 24 – وام:



زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يوم الخميس، فعالية "المغرب في أبوظبي"، بدورتها الثالثة التي تستمر حتى 19 مارس الجاري، ويستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت إشراف وزارة شؤون الرئاسة، وبترحيب من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ورعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وجدد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، تأكيده أن تنظيم هذه الفعالية يجسد عمق العلاقات التاريخية الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة وشعبيهما الشقيقين، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.



من جانبه، أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالدعم والاهتمام الكبير من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لفعالية "المغرب في أبوظبي"، التي تساهم في تعزيز وتقوية أواصر الصلات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، وتدعم وتوثق العلاقات التاريخية والأخوية بينهما في مختلف المجالات والميادين.



وقام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بجولة في أرجاء الفعالية، التي تضمنت عدداً من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والتاريخية، إضافة إلى مجموعة من التحف والآثار.