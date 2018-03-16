تنفيذاً لمبادرات "عام زايد"

الهلال يوزع مساعدات للأطفال والأرامل في السودان

  • الجمعة 16, مارس 2018 في 1:10 ص
  • جانب من عملية توزيع المساعدات الإماراتية على أطفال وأرامل أم درمان بالسودان
    جانب من عملية توزيع المساعدات الإماراتية على أطفال وأرامل أم درمان بالسودان
وزعت سفارة الدولة لدى السودان، منحة الهلال الأحمر الإماراتي، من المواد الغذائية والملابس على الأطفال والأرامل، بمنطقة أمبدة ودار السلام في مدينة أم درمان السودانية، تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي.

الشارقة 24 – وام:

واصلت سفارة الدولة لدى السودان، تنفيذ مبادرات "عام زايد 2018"، تزامناً مع ذكرى يوم الطفل الإماراتي، الذي يصادف 15 مارس من كل عام، من خلال توزيع منحة الهلال الأحمر الإماراتي، من المواد الغذائية والملابس للأطفال والأرامل، بمنطقة أمبدة ودار السلام بمدينة أم درمان، بحضور رحمة فاضل الشامسي المستشار بالبعثة، وعبد اللطيف فضيلي معتمد محلية أمبدة.

وقال رحمة الشامسي: إن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً، بالمساعدات الخارجية لكل دول العالم، دعماً للشرائح المحتاجة للدعم، خاصة الأطفال.

من جانبه، أشاد فضيلي بوقوف دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة دائماً إلى جانب السودان، وقال "أصبحت الإمارات الآن على كل لسان في المجتمع السوداني، من خلال ما تقدمه من دعم للأيتام والأرامل، ومساندتها لكافة الشرائح المجتمعية".