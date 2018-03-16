الهلال يوزع مساعدات للأطفال والأرامل في السودان

الشارقة 24 – وام:



واصلت سفارة الدولة لدى السودان، تنفيذ مبادرات "عام زايد 2018"، تزامناً مع ذكرى يوم الطفل الإماراتي، الذي يصادف 15 مارس من كل عام، من خلال توزيع منحة الهلال الأحمر الإماراتي، من المواد الغذائية والملابس للأطفال والأرامل، بمنطقة أمبدة ودار السلام بمدينة أم درمان، بحضور رحمة فاضل الشامسي المستشار بالبعثة، وعبد اللطيف فضيلي معتمد محلية أمبدة.



وقال رحمة الشامسي: إن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً، بالمساعدات الخارجية لكل دول العالم، دعماً للشرائح المحتاجة للدعم، خاصة الأطفال.



من جانبه، أشاد فضيلي بوقوف دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة دائماً إلى جانب السودان، وقال "أصبحت الإمارات الآن على كل لسان في المجتمع السوداني، من خلال ما تقدمه من دعم للأيتام والأرامل، ومساندتها لكافة الشرائح المجتمعية".