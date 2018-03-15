"الأعلى للأمومة" يحتفل بيوم الطفل الإماراتي

الشارقة 24 – وام:



نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، احتفالاً بـ" يوم الطفل الإماراتي"، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.



وتضمنت الاحتفالية التي نظمها المجلس الخميس في حديقة أم الإمارات بأبوظبي، مجموعة من ورش العمل المتميزة للأطفال، تحت اسم "خلوة الصغار" بمشاركة أطفال من مختلف إمارات الدولة.



وشهد الاحتفالية الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، والريم عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وأولياء الأمور.



وقام الشيخ محمد بن حمدان بن زايد ال نهيان، ترافقه الريم الفلاسي بجولة على عدد من ورش العمل التي خصصت للأطفال، كما اطلع على محاور ونوعيات هذه الورش من فن ورياضة وتعزيز الحب والولاء للوطن وغيرها من القيم الأصيلة، واستمع إلى أفكار الصغار في مختلف توجهاتهم وطموحاتهم.



وقدمت الريم الفلاسي، شرحاً مختصراً عن أهداف الاحتفال وما يتضمنه من برامج وفعاليات هادفة تعطى الطفل كامل الحرية في التعبير عن رأيه وطموحاته المستقبلية.



وقد أعرب الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، عن اعجابه بما شاهده من حسن إعداد وتنظيم جيد لهذه الاحتفالية، موجهاً الشكر للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة على اهتمامهم وحرصهم بتنظيم مثل هذه الفعاليات الهادفة.



من جانبه، عبر معالي حسين الحمادي عن سعادته بهذا التجمع الكبير مع الأطفال للتعرف على أفكارهم واقتراحاتهم ليستفيدوا من الإمكانيات التي توفرها الدولة لهم.



وقال معاليه، إن الجميل في هذا العصف الذهني للأطفال أن نستمع لأفكار متميزة وآمال كبيرة من أطفال لهم افقهم الواسع ليعطوا أفكاراً جميلة وبعض الأفكار المميزة، وسنجمع هذه الأفكار من محاور هذه الورش كالفنون والرياضة والابتكار وغيرها من المحاور ودراستها ورفعها للجهات المختصة حتى يتم الاستفادة منها في وضع حلول مهمة لتطبيقها في الميدان.



من جهتها، قدمت معالي عهود الرومي شكرها وتقديرها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على هذه المبادرة ودعمها الكبير لكافة الأطفال في دولة الإمارات.



وقالت إن الاطفال هم أساس السعادة في أي مجتمع واليوم كان لي مشاركات في بعض جلسات الأطفال وأبهروني بأفكارهم وحيويتهم خاصة وأن الأطفال هم الركن الأساسي في صناعة المستقبل في الدولة.



أما الريم الفلاسي، فقد أكدت أن هذا الاحتفال بالطفل الإماراتي جاء بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بأن يكون في الخامس عشر من كل عام الذي يصادف مناسبة إصدار قانون حقوق الطفل وديمة ويصادف هذا العام أيضاً عام زايد الخير.



وقالت إن الهدف من خلوة الصغار ومشاركة الأطفال من جميع إمارات الدولة في وضع خططهم وأحلامهم وطموحاتهم ومناقشة مواضيع مختلفة، وبمشاركة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتهدف إلى إعداد جيل واعد وواثق من نفسه ومستعد ليتحمل المسؤولية في المستقبل.



وأوضحت أن مشاركة الأطفال في هذه الخلوة، تعتبر جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وتأتي تجسيداً لحرص المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على مشاركه الأطفال من جميع الفئات في فعاليات "يوم الطفل الإماراتي، حيث تتوفر فرصة للاستماع إلى أحلامهم وطموحاتهم والتحديات التي يواجهونها والمساعدة على التغلب عليها.