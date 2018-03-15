وزير الطاقة: نشجع أطفال الإمارات على تحقيق التنمية

الشارقة 24:



أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، حرص القيادة الرشيدة على توفير حماية ورعاية مثالية لأطفالنا الذين نعدهم عماد الوطن وذخيرة المستقبل، وقال معاليه: "لذلك قامت القيادة الرشيدة بتنفيذ العديد من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى المحافظة على الأطفال ومنحهم التربية والتعليم والصحة والرعاية الشاملة، وتعزيز قدراتهم ومواهبهم وصقل شخصياتهم وتشجيعهم على الابتكار والمعرفة وغرس القيم الأصيلة، ومفاهيم الخير والعطاء والمواطنة الصالحة، ليكونوا بحق سفراء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء زايد الخير أينما كانوا".



وأضاف معاليه في كلمة بمناسبة يوم الطفل الإماراتي: "نحن في وزارة الطاقة نسعى إلى تشجيع أبنائنا قادة المستقبل على المحافظة على الموارد الطبيعية، والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر للإمارات، من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات، التي تستهدف الأطفال في المناسبات الوطنية والتخصصية، مثل ساعة الأرض، وغيرها من الفعاليات الأخرى، كان آخرها تنظيم جلسة قرائية للأطفال حول قصة "القائدان البطلان" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله".