السفارة المصرية: مستعدون لبدء التصويت في "الرئاسية" الجمعة

الشارقة 24 – وام:

أنهت السفارة المصرية في أبوظبي، كافة استعداداتها لبدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2018 غداً الجمعة، بحسب بيان أصدرته اليوم.

وأوضحت السفارة في بيانها، أن عملية التصويت ستبدأ الساعة 9 من صباح الجمعة 16 مارس وتستمر حتى 9 مساءاً على مدى 3 أيام، وذلك بمقر السفارة في أبوظبي والقنصلية العامة المصرية بدبي، مشيدة بتعاون ودعم السلطات الإماراتية.

ونوهت إلى أن عملية التصويت تتم من خلال حضور الناخب للجنة السفارة للإدلاء بصوته بعد أن يقدم للجنة بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر، مؤكدة أن التصويت في انتخابات الرئاسة حق لكل مواطن مصري متواجد بدولة الإمارات مقيم أو زائر خلال فترة التصويت ويحمل أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر، شريطة أن يكون سارياً من حيث الصلاحية، مجددة الدعوة لكافة المصريين في الإمارات إلى المشاركة في الانتخابات.