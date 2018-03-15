مؤسسة التنمية الأسرية تحتفل بـ "يوم الطفل الإماراتي"

الشارقة 24 – وام:

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية اليوم الخميس، احتفالاً بمناسبة "يوم الطفل الإماراتي"، الذي يصادف 15 من مارس من كل عام، وذلك بحضور سعادة مريم محمد الرميثي مدير عام المؤسسة، وعدد من مديري الدوائر والإدارات في المؤسسة، إضافة إلى أفراد من جمهور المؤسسة المستهدف في إمارة أبوظبي.

شارك في الاحتفال الذي أقيم في مقر المؤسسة، عدد من الشركاء الاستراتيجيين الذين لهم دور فاعل في بناء تنمية قدرات الأطفال في مجالات مختلفة، وهم دائرة التعليم والمعرفة ودائرة الصحة ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشركة أبوظبي للإعلام وزارة تنمية المجتمع والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وهنأت سعادة مريم الرميثي، أطفال الإمارات بهذه المناسبة، مؤكدة أن المؤسسة تنفذ خططها وبرامجها المجتمعية طبقاً لنهج حكومة الإمارات وتطلعات "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأوضحت، أن تلك الرؤى تؤكد على العناية بالأسرة والمجتمع وتحرص على منحهم حقوقهم الكاملة في شتى المجالات، وتفعيل رؤية ورسالة المؤسسة التي تتمثل في التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك والإسهام الحضاري في تطوير مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة، وتحقيق رفاه الأسرة والمجتمع بكفاءة عالية في الأداء المؤسسي التشاركي.

وأضافت الرميثي، أن المحافظة على الأطفال وتبني المبادرات والمشاريع الرامية إلى حمايتهم وإسعادهم أمر تحرص عليه الدولة من خلال المحافظة على حقوقهم وتقدير منجزاتهم وإبراز طاقاتهم وتشجيعهم على الإبداع والتميز.

وأكدت أهمية دور الوالدين والأسرة والمجتمع في توفير البيئة الآمنة والحياة الكريمة، من أجل جيل واع ومثقف ومبدع ومبتكر، وذلك عن طريق معرفة حقوقهم كأطفال ومساندتهم في جميع مراحلهم العمرية وتشجيعهم على ممارسة هواياتهم والاهتمام بتطلعاتهم لتنمية وتطوير قدراتهم العقلية والنفسية والصحية والارتقاء بشباب المستقبل.

من جانبها، هنأت نعيمة مبارك المزروعي، مديرة دائرة تنمية الأسرة في المؤسسة أطفال الإمارات بمناسبة تخصيص يوم للاحتفال بهم، مؤكدة أن الأطفال هم أغلى ثروات الوطن ومستقبله، وأن توجيهات "أم الامارات" المستمرة في تصميم البرامج والخدمات التي تخدم الطفل وتهتم في تطوير مهاراته تسهم في إخراج جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.