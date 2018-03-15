الشيخة فاطمة تستقبل المشاركين في يوم الطفل الإماراتي

الشارقة 24 – وام:

التقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بقصر البحر اليوم الخميس، مجموعة من الأطفال الذين شاركوا في الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي بعدة محاور وورش تحت شعار "خلوة الصغار ".

وعبرت سموها، عن سعادتها بإقبال الأطفال وعفويتهم في إبداء أفكارهم وطموحاتهم المستقبلية، مؤكدة اهتمامها بهذه الأفكار، مضيفة "أن ذلك يعطينا الأمل بأن أطفالنا يسيرون على الطريق الصحيح وأنهم يستحقون منا كل دعم واهتمام".

وحثت هؤلاء الأطفال على الجد والمثابرة في دراستهم، والاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة لهم لممارسة هواياتهم من رياضة وفن وابتكار وغير ذلك من الفنون والهوايات التي تنمي أفكارهم وتساعدهم على الاستعداد للمستقبل.

وأبدى الأطفال المشاركون في محاور وورش العمل التي أقامها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة اليوم أثناء الاحتفال بيوم الطفل عن سعادتهم بلقاء "أم الإمارات" التي تقدم الدعم الكامل لهم ولطموحاتهم المستقبلية.

وقالوا "إن أمنا فاطمة خير مثال للأم التي ترعى أبناءها وتوفر لهم كل فرصة لتحقيق أمانيهم وتطلعاتهم، مما يدفعهم إلى مواصلة مسيرتهم نحو الاستفادة من كل ما هو جديد وفيه منفعة لهم ولوطنهم ".

حضرت المقابلة، الريم بنت عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.