محمد بن زايد ورئيس تركمانستان يبحثان علاقات التعاون

الشارقة 24 – وام:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقربان قولي بيردي محمدوف رئيس دولة تركمانستان الصديقة، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات العالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات الرسمية، التي عقدت الخميس في قصر الرئاسة بأبوظبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن التشاور المستمر بين البلدين، يجعلنا ننظر بتفاؤل كبير إلى مستقبل العلاقات الإماراتية – التركمانية، خاصة أن هذه العلاقات تملك الكثير من مقومات التطور والتوسع، والفرص الواعدة خاصة في مجالات الغاز والنفط والطاقة المتجددة وغيرها.

من جانبه أعرب فخامة رئيس تركمانستان عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده والإمارات.