محمد بن زايد يستقبل رئيس تركمانستان

الشارقة 24 - وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، في قصر الرئاسة، قربان قولي بيردي محمدوف رئيس دولة تركمانستان الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية ترحيباً بزيارته وعزفت الموسيقى السلام الوطني لدولة تركمانستان، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

بعدها صافح قربان قولي بيردي محمدوف مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، في حين صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لرئيس دولة تركمانستان.