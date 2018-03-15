"مواصفات" تصدر لوائح اتحادية تضمن حماية الطفل

الشارقة 24:

قال سعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، إن الهيئة تضطلع بدور اتحادي مهم في رعاية وحماية الطفل من خلال إصدار وتبني اللوائح الفنية والمواصفات التي تضمن أعلى درجات الحماية والأمان للأطفال، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، بيوم 15 مارس سنوياً، بيوم الطفل الإماراتي، الذي أقره المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.



وقال المعيني: "إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، جزء لا ينفصل عن الرؤية الحكومية للدولة، ونعمل على تحقيقها، ويسعدنا أن نعدد بعض جهودنا التي تعكس حرص الهيئة على سلامة الطفل، في مراحل طفولته المختلفة، منذ الولادة حتى يصبح يافعاً".