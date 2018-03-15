عمار النعيمي يشيد بنتائج نادي مصفوت للرماية والفروسية

الشارقة 24 – وام:

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بالنتائج الطيبة والإنجاز المتميز لفرق الرماية في نادي مصفوت للرماية والفروسية خلال بطولة مهرجان الوحدات المساندة والتي حقق فيها العديد من المراكز المتقدمة في مختلف المسابقات، معتبراً سموه أن الإرادة والمثابرة والإصرار عوامل رئيسية في تحقيق النجاح والفوز والوصول إلى الهدف.



جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الحاكم الفرق المشاركة في البطولة والتي حققت مراكز متقدمة حيث حصل النادي على المركز الأول في مسابقة البندقية M16 والمركز الأول في مسابقة بندقية السكتون رجالاً والمركز الأول في مسابقة البندقية التراثية كبار السن والمركز الثاني في مسابقة اسقاط الصحون والتي شارك فيها 64 فريقاً والمركز الثالث في مسابقة بندقية السكتون للأولاد والمركز الثالث في مسابقة بندقية السكتون سيدات وغيرها من المراكز المتقدمة في المسابقات الأخرى.

وأعرب عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير، مطالباً الفرق بمواصلة حصد الألقاب والإنجازات، مثنياً على إدارة النادي وعلى عملها الكبير في متابعة وأنشطة النادي والمنضمين له.

وشدد سموه على ضرورة الاهتمام بممارسة الرماية والتي تعتبر من الرياضات ذات الأهمية باعتبارها من الأنشطة القتالية الفنية التي تقوي الشخصية وتزرع الولاء ويمارسها الجميع في مختلف الأعمار.