عمدة أستانا يستقبل سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي أسيت إسيكيشيف عمدة العاصمة الكازاخستانية أستانا سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان سفير الدولة غير المقيم لدى طاجيكستان ووفداً من مدرسة سابس الدولية.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل دعم وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مشروع افتتاح مدرسة سابس الدولية في مدينة أستانا.

وأشار عمدة أستانا إلى متانة العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، مضيفاً أن مشروع افتتاح مدرسة سابس في أستانا يعد أحد المشاريع التعليمية الحيوية التي ستسهم في تعزيز مستوى التعليم في كازاخستان.

من جانبه، تطرق سعادة السفير خلال اللقاء إلى علاقات التعاون المتميزة التي تربط بين البلدين لاسيما بين قيادتي البلدين والتي تنعكس بشكل إيجابي على كافة المجالات، مؤكداً أن افتتاح مدرسة سابس في العاصمة الكازاخستانية أستانا يعتبر مشروعاً تربوياً وتعليمياً مهماً يعزز مجال التعاون في الثقافة والتربية والتعليم.

كما قام ممثلو مدرسة سابس الدولية باطلاع عمدة أستانا بالبرامج التعليمية التي يستخدمونها خلال مراحل التعليم والمميزات التي تتمتع بها شبكة مدارس سابس الدولية.