سفير الدولة لدى مونتينغرو يقدم أوراق اعتماده لدى البوسنة

الشارقة 24 – وام:

قدم سعادة عبد السلام حارب عبيد الرميثي سفير الدولة لدى جمهورية مونتينغرو، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى البوسنة والهرسك للرئيس البوسني الدكتور دراغان كوفيش، وذلك في المبنى الرئاسي في العاصمة البوسنية سراييفو.

ونقل سعادة السفير الرميثي خلال اللقاء إلى رئيس البوسنة والهرسك تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لفخامته بموفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك بالتقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس خالص تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لسموهم موفور الصحة والعافية ولدولة وشعب الإمارات موفور التقدم والازدهار والرخاء.

وأعرب الرئيس البوسني عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية بما يسهم في تعزيز ودعم العلاقات القائمة بين البلدين إلى أعلى مستوياتها.